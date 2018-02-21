Diğer
Kategoriler

Eski eşi tarafından vurulan kadın yoğun bakımda

Isparta’da 2 gün önce eski eşi tarafından av tüfeğiyle başından vurulan kadının yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, firari eski koca ise her yerde aranıyor.

Eski eşi tarafından vurulan kadın yoğun bakımda

21 Şubat 2018 16:51

Olay geçtiğimiz Pazartesi günü saat 16.45 sıralarında Yalvaç ilçe merkezindeki Kaş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce ayrılan Metin Y. ile Ayşe B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Metin Y. eski eşini av tüfeğiyle başından vurduktan sonra kayıplara karıştı. Ağır yaralanan talihsiz kadın 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Isparta Hastanesindeki yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ayşe B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, polis ve jandarma ekipleri firari Metin Y.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç