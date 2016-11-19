Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 07.00 sıralarında, Yeşilyurt semti Gökdere Caddesi Şehit Komando Er Fatih Özcan İlkokulu'nda meydana geldi. Sokak ortasında Mustafa Savsun (44) ile eski eşi Fatma Elif Uysal (37), tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Savsun, yanında getirdiği tabanca ile Uysal'ı başından vurdu. Kanlar içerisinde kalan genç kadın yere yığılırken Mustafa Savsun ardından başına bir el ateş etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Fatma Elif Uysal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralı olan Mustafa Savsun'u ambulans ile Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Savsun da hayatını kaybetti.

Dehşet anları kamerada

Yaklaşık 9 ay önce boşanan ve bir çocukları olan Mustafa Savsun ile Fatma Elif Uysal'ın sokaktaki son anları ise bir apartmanın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Sokak ortasında önünü kesen Mustafa Savsun ile tartışan Fatma Elif Uysal, iddiaya göre Savsun'dan kurtulup cep telefonu ile polisi aramak istedi. Ancak Mustafa Savsun, eski eşi Uysal'ı takip edip yanında getirdiği tabanca ile Fatma Elif Uysal'ın başına bir el ateş etti. Uysal yere düşerken Mustafa Savsun eski eşinin cesedi başında bir elde kendi kafasına ateş etti. Bu anlar ise bir apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan Mustafa Savsun'un, eski eşi Fatma Elif Uysal'ı, kızını kendisine karşı soğuttu gerekçesi ile suçladığı, Uysal'ın ailesinin boşanmalarında ise sorumlu tuttuğu ileri sürüldü. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

Atakan Şen