Diğer
Kategoriler

Eski eşin dehşet saçtığı anlar kamerada

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, önce eski eşini öldüren ardından intihar eden şahsın sokak ortasında saçtığı dehşet güvenlik kameralarına yansıdı.

Eski eşin dehşet saçtığı anlar kamerada

19 Kasım 2016 12:32
Eski eşin dehşet saçtığı anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 07.00 sıralarında, Yeşilyurt semti Gökdere Caddesi Şehit Komando Er Fatih Özcan İlkokulu'nda meydana geldi. Sokak ortasında Mustafa Savsun (44) ile eski eşi Fatma Elif Uysal (37), tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Savsun, yanında getirdiği tabanca ile Uysal'ı başından vurdu. Kanlar içerisinde kalan genç kadın yere yığılırken Mustafa Savsun ardından başına bir el ateş etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Fatma Elif Uysal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralı olan Mustafa Savsun'u ambulans ile Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Savsun da hayatını kaybetti.

Dehşet anları kamerada

Yaklaşık 9 ay önce boşanan ve bir çocukları olan Mustafa Savsun ile Fatma Elif Uysal'ın sokaktaki son anları ise bir apartmanın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Sokak ortasında önünü kesen Mustafa Savsun ile tartışan Fatma Elif Uysal, iddiaya göre Savsun'dan kurtulup cep telefonu ile polisi aramak istedi. Ancak Mustafa Savsun, eski eşi Uysal'ı takip edip yanında getirdiği tabanca ile Fatma Elif Uysal'ın başına bir el ateş etti. Uysal yere düşerken Mustafa Savsun eski eşinin cesedi başında bir elde kendi kafasına ateş etti. Bu anlar ise bir apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

Öte yandan Mustafa Savsun'un, eski eşi Fatma Elif Uysal'ı, kızını kendisine karşı soğuttu gerekçesi ile suçladığı, Uysal'ın ailesinin boşanmalarında ise sorumlu tuttuğu ileri sürüldü. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturmasının devam ettiği bildirildi. 

Atakan Şen

Etiketler: İzmir, koca şiddeti


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!