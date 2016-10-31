Gördüğü şiddet nedeniyle eşinden boşanan Sevinç T.'yi pompalı tüfekle ayaklarından vuran ve defalarca ölümle tehdit eden firari eski koca Sait Durak, yakalanarak çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'silahla tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından ayrı ayrı tutuklandı.

Seyhan ilçesi, Denizli Mahallesi'nde oturan Sevinç T., 16 yaşında kaçarak evlendiği Sait Durak'tan şiddet gördüğü için 2 yıl önce boşandı. Boşanmayı kabullenemeyen Sait Durak, eski eşine barışma teklif etti. Barışmayı reddeden Sevinç T., eski eşi tarafından tehdit edilmeye başlandı. Durak, takip ettiği genç kadını, 27 Ağustos'ta bir marketin içerisinde yakaladı. Sait Durak, eski eşini sokakta saçlarından sürükleyip, bıçakla tehdit etti. Vatandaşların tepkisi üzerine Sait Durak olay yerinden ayrıldı. Bu olaydan 4 gün sonra, 31 Ağustos'ta Sait Durak, bu kez evinin önünde Sevinç T.'yi pompalı tüfekle ayaklarından vurdu. Bu sırada 6 yaşındaki bir çocuk seken saçmalardan yaralandı. Durak'ın devam eden tehditleri nedeniyle Sevinç T., oturduğu evini başka bir yere taşıdı.

Başsavcılık sahip çıktı

Bu süre içinde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Sevinç T.'nin dosyası yakından takip edilerek can güvenliğinin sağlanması için ilgili birimlerle sık sık yazışma ve görüşmeler yapıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, aile mahkemesinden Sevinç T.'nin 'adres ve kimlik bilgilerinin gizlenmesi' sağlandı. Firari eski koca hakkında 3 kez evden uzaklaştırma kararı aldıran Başsavcılık, ayrıca İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne bağlı Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile Adana Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili polis merkezi ile sürekli yazışma ve görüşmeler yaparak mağdur Sevinç T. ile ilgili gerekli işlemlerin titizlikle yürütülmesi yönünde talimatlar verdi.

Öte yandan, eski koca Sait Durak'ın tehditlerinin sürmesi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adana Valiliği'ne yazı yazılarak 1 çocuk annesi Sevinç T. ile annesine yakın koruma ekibi görevlendirilip, 24 saat süreyle koruma altına aldı. Ayrıca Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hakkında yakalama kararı bulunan Sait Durak'ın gıyabında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, 'cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'silahla tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından ise 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

3 suçtan tutuklandı

Polis ekipleri de Sait Durak'ı yakalamak için çalışma başlattı. Firari Sait Durak'ın izini süren Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Araştırma ve Önleme Bürosu ekipleri, şahsın Denizli Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polis, zanlıyı yakaladı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli eski koca, 31 Ağustos'taki silahla yaralama olayı nedeniyle 'kasten öldürmeye teşebbüs', 27 Ağustos'ta yaşanan olayla ilgili ise 'silahla tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından ayrı ayrı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski koca kabusu son bulan Sevinç T., eşinin tutuklanması üzerine rahat bir nefes aldı.