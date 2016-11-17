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Eski eşini öldürüp intihar etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenle eski eşi Fatma Elif Uysal ile tartışan Mustafa Savsun, iddiaya göre önce eşini tabanca ile öldürdü, ardından başına bir el ateş ederek hayatına son verdi.

Eski eşini öldürüp intihar etti

17 Kasım 2016 10:51

Olay, bugün saat 07.15 sıralarında, Yeşilyurt semti Gökdere Caddesi Şehit Komando Er Fatih Özcan İlkokulu'nda meydana geldi. Sokak ortasında 44 yaşındaki Mustafa Savsun ile eski eşi 37 yaşındaki Fatma Elif Uysal, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Savsun, yanında getirdiği tabanca ile Uysal'ı başından vurdu. Kanlar içerisinde kalan genç kadın yere yığılırken Mustafa Savsun ardından başına bir el ateş ederek intihar etti.

Kadın olay yerinde, eski eşi hastanede öldü
Yaşanan dehşeti gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Fatma Elif Uysal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralı olan Mustafa Savsun'u ambulans ile Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Savsun hayatını kaybetti. Polis ekiplerini olay yerindeki incelemesinin ardından Fatma Elif Uysal'ın cesedi ve hastanede hayatını kaybeden Mustafa Savsun'un cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Mustafa Savsun ile Fatma Elif Uysal'ın yaklaşık 9 ay önce boşandığı ve 1 çocuklarının olduğu öğrenildi. Polis ekipleri sokak ortasında yaşanan dehşetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

Atakan Şen

Etiketler: intihar, İzmir


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