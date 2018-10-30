Eski eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Salihli'de dün meydana gelen olayda boşandığı eşi Ayşe Özcan'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kuaför dükkanına gelen Özay S. (43) tartışmanın ardından eski eşini pompalı tüfekle vurarak ağır yaralamış, olayın ardından polis merkezi amirliğine giderek teslim olmuştu. Ağır yaralanan Ayşe Özcan ise kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen ve Salihli Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, cinayete kurban giden 2 çocuk annesi Ayşe Özcan, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığına defnedildi.

Behzat Akcan