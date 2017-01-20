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Eski eşini tehdit etti, tutuklandı

Zonguldak'ta mahkemece uzaklaştırma kararı bulunan eski eşini tehdit eden adam, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski eşini tehdit etti, tutuklandı

20 Ocak 2017 18:55

Edinilen bilgiye göre olay dün sabah saatlerinde Gazipaşa Caddesi'ndeki bir iş hanının içerisinde bulunan işyerinde meydana geldi. İşyerinde çalışan 35 yaşındaki F.K. isimli kadına şiddet uygulamaya çalışan ve daha önce de hakkında mahkemece uzaklaştırma kararı bulunan U.K. (35) yapılan şikayet üzerine yakalandı. Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında verilen tedbir kararına aykırı davranan U.K., eski eşi F.K.'nın bulunduğu yere yaklaşmama kararı verilmesine rağmen mahkeme kararına uymadı. Eski eşini tehdit eden ve alkollü olduğu tespit edilen U.K., bugün adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen U.K., tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 

Onur Altındağ

Etiketler: Zonguldak


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