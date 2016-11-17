Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Eski eşini ve kayınvalidesini çocuklarının gözünün önünde öldürdü

Eski eşini ve kayınvalidesini çocuklarının gözünün önünde öldürdü

Konya’da bir kişi boşandığı eşini ve kayınvalidesini çocuklarının gözünün önünde bıçaklayarak öldürdü.


17 Kasım 2016 11:54

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Gökçe Sokak içerisinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık iki yıl önce boşanan Bulut Ü (33). ve Filiz Yurdabak aynı evde kalmaya devam etti. Bu sırada Bulut Ü. geçen Ocak ayında cezavine girdi. İddiaya göre, eski eşi cezaevine giren Filiz Yurdabak, T.C. ile tanıştı ve arkadaşlık kurdu. Bulut Ü. cezaevinde bulunduğu esnada Filiz Yurdabak'ın beşinci çocuğuna hamile olduğu haberini aldı. 4 ay önce cezaevinden çıkan Bulut Ü., eski eşine çocuğun kendisinden olmadığından şüphelenerek DNA testi yaptırmak istediğini söyledi. Bulut Ü. testi kabul etmeyen Filiz Yurdabak'ın son çocuğunun T.C.’den olduğunu öğrendi. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Bulut Ü. çocuklarının gözünün önünde eski eşini ve kayınvalidesi Gülşah Yurdabak’ı (71) bıçakladı. Annesini ve anneannesini kanlar içerisinde gören çocuklar dışarı çıkarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis Bulut Ü.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Filiz Yurdabak’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Gülşah Yurdabak ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gülşah Yurdabak burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olaya ilgili soruşturma başlattı. 

Mustafa Beşer
KONYA 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!