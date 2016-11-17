Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Gökçe Sokak içerisinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık iki yıl önce boşanan Bulut Ü (33). ve Filiz Yurdabak aynı evde kalmaya devam etti. Bu sırada Bulut Ü. geçen Ocak ayında cezavine girdi. İddiaya göre, eski eşi cezaevine giren Filiz Yurdabak, T.C. ile tanıştı ve arkadaşlık kurdu. Bulut Ü. cezaevinde bulunduğu esnada Filiz Yurdabak'ın beşinci çocuğuna hamile olduğu haberini aldı. 4 ay önce cezaevinden çıkan Bulut Ü., eski eşine çocuğun kendisinden olmadığından şüphelenerek DNA testi yaptırmak istediğini söyledi. Bulut Ü. testi kabul etmeyen Filiz Yurdabak'ın son çocuğunun T.C.’den olduğunu öğrendi. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Bulut Ü. çocuklarının gözünün önünde eski eşini ve kayınvalidesi Gülşah Yurdabak’ı (71) bıçakladı. Annesini ve anneannesini kanlar içerisinde gören çocuklar dışarı çıkarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis Bulut Ü.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Filiz Yurdabak’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Gülşah Yurdabak ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gülşah Yurdabak burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olaya ilgili soruşturma başlattı.

Mustafa Beşer

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