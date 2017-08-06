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Eski eşinin barışma teklifini gözyaşlarıyla reddetti

Adana'da şiddet gösterdiği eşini “Beni affet” yazılı pankartla iş çıkışında karşılayan ve af dileyen adam, eşi tarafından gözyaşlarıyla reddedildi.

Eski eşinin barışma teklifini gözyaşlarıyla reddetti

06 Ağustos 2017 10:35

Seyhan ilçesinde yaşayan bilgisayar uzmanı Coşkun Kavak ve aşçı Zeynep T. 2000 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten biri kız biri erkek, 2 çocuğu dünyaya geldi. Maddi olumsuzluklar yaşayan çift 2011 yılında boşandı. Coşkun Kavak, ekonomik zorluklar yaşadıklarını gerekçe göstererek eşi ve çocuklarına şiddet gösterdiği için eşinin kendisini terk ettiğini söyledi. Ayrıldıktan birkaç yıl sonra barıştıklarını ancak daha sonra tekrar ayrıldıklarını aktaran Kavak, şunları söyledi:

“Ayrı kaldığımız 3 yılın sonunda eşim bir apartmanda kapıcılık işi ayarladı ve beni çağırdı. Daha sonra oradan da ayrıldım. Sonrasında bir belediyede 8 ay sözleşmeli çalıştım, sözleşme bitince yeniden ayrıldım. Maddi olumsuzluklar nedeniyle çocuklarıma ve eşime şiddet göstermeye başladım. Kendisi sonuna kadar haklı olarak benden ayrılmak istediğini söyledi. İnsanın eşine ne olursa olsun iyi davranması gerekiyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle evden çıktı. Şu anda işsizim. Manavgat'a gitmeyi düşünüyorum.”

Eşinin aşçı olarak çalıştığı hastane önünde “Seni seviyorum, beni affet” yazılı bir pankart açan Coşkun Kavak, “Eşimin beni affetmesini istiyorum. İnsanlara, 'Ailenize iyi davranın, sevgi gösterin, şiddet uygulamayın' mesajı vermek istiyorum. Zeynep'imin eve dönmesini istiyorum. Affetmezse saygı göstermekten başka yapacak bir şey yok” dedi.

İş çıkışında Coşkun Kavak'ın taşıdığı pankartı gören Zeynep T., Kavak'ın barışma teklifini gözyaşları içerisinde reddetti. 

Nuri Pir - Erdal Can İçelli


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