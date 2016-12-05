Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Eski eşinin birlikte yaşadığı adamı öldürdü

Eski eşinin birlikte yaşadığı adamı öldürdü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde eski eş, boşandığı karısının birlikte yaşadığı adamı Devlet Hastanesi Acil Servis girişinde 27 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi.

Eski eşinin birlikte yaşadığı adamı öldürdü

05 Aralık 2016 00:07
Eski eşinin birlikte yaşadığı adamı öldürdü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde ikamet eden ve inşaat işleriyle uğraştığı öğrenilen 42 yaşındaki Erdoğan G., 5 yıl önce boşandığı eşi Melahat O. ile 2 yıldır birlikte olduğu ve geçtiğimiz yıl nikah kıyıp daha sonra boşandığı ancak halen birlikte yaşadıkları 36 yaşındaki Alaattin A.’yı Ayvalık Devlet Hastanesi Acil Servis girişinde tartıştıktan sonra 27 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi. Melahat O.'nun doğum yaptığı ve Alaattin A.'nın hastaneye yeni bebeği görmek için geldiği sırada saldırıya uğradığı ve öldürüldüğü öğrenildi.

Cinayet sonrasında kaçmaya çalışan zanlı Erdoğan G., Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından çok kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. 

Suat Salgın

Etiketler: balıkesir, eski eş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç