Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde ikamet eden ve inşaat işleriyle uğraştığı öğrenilen 42 yaşındaki Erdoğan G., 5 yıl önce boşandığı eşi Melahat O. ile 2 yıldır birlikte olduğu ve geçtiğimiz yıl nikah kıyıp daha sonra boşandığı ancak halen birlikte yaşadıkları 36 yaşındaki Alaattin A.’yı Ayvalık Devlet Hastanesi Acil Servis girişinde tartıştıktan sonra 27 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi. Melahat O.'nun doğum yaptığı ve Alaattin A.'nın hastaneye yeni bebeği görmek için geldiği sırada saldırıya uğradığı ve öldürüldüğü öğrenildi.

Cinayet sonrasında kaçmaya çalışan zanlı Erdoğan G., Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından çok kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Suat Salgın