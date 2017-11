Eski eşinin elini ve ağzını bağlayıp bıçakla tehdit ettiği iddia edilen adam serbest bırakıldı

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Denizli’nin Pamukkale ilçesi İncirlipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yıldır Birdal G. (32), ile evli olan Derya U. (23), 26 Ekim'de ’de anlaşmalı olarak eşinden boşandı. Geçtiğimiz Pazartesi günü Birdal G., arkadaşıyla birlikte evde bulunan eski eşi Derya U.’nun evine 3 yaşındaki kızının hasta olduğunu iddia ederek balkondan girdi. Birdal G., boşandığı eşi Derya U.’yu elindeki bıçakla tehdit etmeye başladı. Yanında getirdiği ipi, kadının arkadaşı P.T.’ye vererek Birdal G., Derya U.'nun ellerini bağlaması için bıçakla tehdit etti. Bunun üzerine P.T., korkarak arkadaşı Derya U.'nun elini bağladı. Birdal G., daha sonra Derya U.'nun ağzını önce bantla sonra ise şal ile bağladı, dışarıdan ses duyulmasın diye de televizyonun sesini açtı. "Kolum sakat" diyerek ipi çıkaran Derya U. bir şekilde telefonuna ulaşarak, bir arkadaşına eski eşinin gelip elini ve ağzını bağladığını ve bıçakla tehdit ettiğini bildirdi. Bunun üzerine Derya U.'nun arkadaşının ihbarı üzerine polis eve geldi. Kadın kapıyı açtığında polisi karşısında görünce olanları anlattı. Bunun üzerine polis ekipleri, Birdal G.’yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri biten Birdal G., adliyeye çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan Birdal G., serbest bırakıldı.

"Polisi aramadan bıçağı çıkardı, üstüme salladı"

Polisi arayamadan boşandığı eşinin bıçağı çıkarıp saldırdığını ileri süren Derya U., "Saat 11.00 sularıydı. Ben uyanıktım baya bir beni aramış, eve girdi. Çocuk hasta diye eve girdi. 'Telefonlarımı neden açmıyorsun çocuk hasta ateşi var' dedi. Yanımdaki arkadaşımı uyandırdım, 'olay yaşamak istemiyorum’ dedim. Polisi arayacağım demeye kalmadan bıçağı çıkardı, üstüme salladı. O an arkadaşım engel oldu. Arkadaşım ‘iki medeni insan gibi konuşun böyle olmaz, böyle bir yere varamazsınız' dedi" diye konuştu.

"Sesimiz duyulmasın diye televizyonun sesini açtı"

Birdal G.’nin kendisini buradan alıp, başka yerde işkence etmekle tehdit ettiğini öne süren Derya U., "Ben de bıçağı üstüme sallayınca korktum. Telefonları aldı, ip getirmiş ipleri çıkardı. İpi arkadaşıma verdi ‘bağla’ dedi. Arkadaş bağladı ama gevşek şekilde bağladı. Gevşek olduğunu anladı, çıkaracağımızı anladı. Sonra kendisi ellerimi arkadan çapraz şekilde bağladı. Öyle bir bağlıyor ki ellerim acıyor. Ağzımızı bant ile yapıştırmak istedi ama bant yapışmadı. Şalımla ağzımı bağladı. Öyle bir bağladı ki konuşamıyorum. ‘Seni alıp götüreceğim buralardan’, ‘işkence edeceğim size’ diyor. Bize sürekli bıçak gösteriyor. Biz de korkuyoruz, elimiz kolumuz bağlı, kapıları kilitledi, sesimiz duyulmasın diye televizyonun sesini açtı. Balkon kapısını kilitledi, gitti buzdolabından bir şeyler aldı yedi. Bizi sürekli tehdit etti, ‘ağlama kellenizi keserim,’ diyerek sürekli bana tehdit yağdırdı" şeklinde konuştu.

Olayın bu şekilde yaklaşık 2 saat sürdüğünü dile getiren Derya U., "Canım acıyordu, kolum sakat diyerek ipi çıkarttırdım. Saat 11 gibi geldi 13.00 gibi bitti. Gözü dönmüş gibiydi, çok korktuk. Oyalanmak için telefonla oynamaya başladım. Ekranda arkadaşın fotoğrafı vardı, 'bunu değiştireceksin, çocuğunun resmini koy' dedi. Ben de o sırada, arkadaşıma ‘eski eşim geldi, elimiz kolumuz bağlı, bıçakla bizi tehdit ediyor’ diye mesaj attım, adresi verdim. Arkadaşa şaka gibi gelir diye arkadaşı direkt engelledim. Arkadaş da polisi aramış, polis geldi. Kapılar kilitli, ev sahibi gelmiştir diye kapıyı açtım. Arkadaşım P.T., ile eski eşim içerde oturuyordu. Kapıyı açıp polisi görünce hemen polise, olanları anlattım. Ben sonra karşı komşuya geçtim" ifadelerini kullandı.

"Korkuyorum iki gündür eve gidemiyorum"

Eski eşinin serbest bırakılmasına tepki gösteren Derya U., iki gündür korkudan eve gidemediğini ve şikayetinin arkasında olduğunu söyledi. Derya U. "'Ben konuşmaya geldim' diyor, ama çocuk hasta diye eve girdi. Biz iki hafta önce anlaşmalı boşanma ile ayrıldık. Kendi boşandı, iki medeni insan gibi ayrıldık. Ama ben Birdal'ı ilk defa böyle gördüm. Gerçekten de gözü dönmüştü. İki kız elleri kolları bağlı, hani haneye tecavüz ondan bundan ceza yemesi lazım ama serbest bırakılmasına gerçekten moralim çok bozuk. Ben iki gündür evime gidemiyorum. Şikayetimi geri almayacağım, şikayetimin arkasındayım. 3 kişi daha şikayette bulundu. Bir gün tutup ertesi gün serbest kalması ‘saçma’ bir şey. Haber de verilmedi bize. Ben korkudan iki gündür evime gitmiyorum. Her an karşıma çıkabilir diye çok korkuyorum, arkadaşım ile birlikte gidiyoruz her yere. Serbest kalınca sanki yaptığı iyi bir şeymiş, sanki hiç bir şey olmamış gibi arkadaşları ile kutlama yapıyoruz, yemek yiyoruz paylaşımı yapmış. Korktum iki gündür evime gidemiyorum" dedi.

Medeni Topaloğlu-Bayram Coşkun-Bülent Çakır