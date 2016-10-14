1950'li yıllarda Siirt merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde çok sayıda adamıyla dağlara çıkarak eşkıyalık yapan Aldemir, devletin güvenlik güçleriyle de çatışarak o dönemde çok sayıda adamını kaybetmişti. 1967 yılında silahını bırakıp devlete teslim olan Hamit Aldemir, cezasını çektiği cezaevinden tahliye olduktan sonra bu kez devletin yanında korucu olarak teröristlerle çatışmıştı. Ömrünün geri kalan yıllarını Siirt Kooperatif Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde huzur içinde geçiren Aldemir, hiçbir silahlı gücün devletle baş edemeyeceğini ve hiç kimsenin silahla da devleti dize getiremeyeceğini söyledi.

"PKK silahla bir yere varamaz"

İlerleyen yaşından dolayı konuşmakta güçlük çeken Aldemir, terör örgütü PKK'nın silahla bir yere varamayacağını belirterek, teröristlere çağrıda bulundu. Aldemir, "Devlet kimsenin düşmanı değildir. Devlet, bütün halkının barış içinde, kardeşçe yaşamasını istiyor. Devlet boşu boşuna kimseye zarar vermez. Ben sana zarar vermezsem devlet gelip bana zarar vermez. PKK silahla hiçbir yere varamaz, zulümle hiçbir yere kimse varmamış, varamaz da. Devlet kimdir; devlet biziz. Devletin çocukları biziz" dedi.

"Kimse Türkiye'yi dize getiremez"

Yıllardır televizyon izlemediği için Türkiye'nin gündemini ara sıra torunları aracılığıyla öğrenen Aldemir, son yaşanan terör olaylarından üzüntü duyduğunu söyledi. Eşkıyalık yaptığı dönemlerde birçok çatışmalara girdiğini ve daha sonra bunun bir çözüm olmayacağını düşündüğü için 1967 yılında jandarma teslim olduğunu aktaran Aldemir, "Kimse Türkiye'yi dize getiremez. Biz kaç sene eşkıyalık yaptık ne oldu. Ömrümün yarısını dağlarda geçirdim" diye konuştu.

Eşkıya Hamido'nun torunu Rıdvan Aldemir ise dedesinin 47 yıl dağlarda eşkıyalık yaptığını ancak terör örgütü gibi zulüm etmediğini söyledi. Aldemir, "Ben Hamido'nun torunuyum. Biz hatırlamıyoruz kendisi anlatıyor; kimseye zulüm etmediğini, kimsenin malına, namusuna göz dikmediklerini anlatıyor. Yani PKK ile özdeşleşen hiçbir yanının olmadığını ve bunların da hiçbir şekilde çözüm olmadığını söylüyor. Halkı teröre karşı birlik olmaya çağırıp zulümle de bir yere varılmayacağını, zulmün sonu da olmadığını söylüyor. Ayrıca örgütü silah bırakmaya da çağırarak; 'devlet büyüktür, kimse Türkiye Cumhuriyeti devletini dize getiremez' diyor" şeklinde konuştu.

Mehmet Niyazi Deniz