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Eski eşyaları toplayarak bulduğu moralle kanseri yendi

Sivas'ta merkeze bağlı Gazi köyünde yaşayan 52 yaşındaki Hasan Yıldırım, 3 yıl önce yakalandığı akciğer kanserini doğal yaşam ve eski eşyaları toplayarak bulduğu moralle yendi.


05 Ekim 2016 11:57

Sivas merkeze 39 kilometre uzaklıkta bulunan Gazi köyünde yaşayan 5 çocuk babası Hasan Yıldırım, 3 yıl önce şiddetli öksürük ve ağzından kan gelmesiyle gittiği hastanede akciğer kanseri olduğunu öğrendi. 2 ay boyunca kemoterapi tedavisi gören Yıldırım, doktorların 'moralini yüksek tut' tavsiyesi üzerine köyüne dönerek bahçe işleri ile uğraşmaya başladı. Köylülerin yardımıyla evinin bahçesine çardak yapan Yıldırım, hobi edinerek köyünden ve çevre köylerden eski eşyaları toplamaya başladı. Tarım aletleri, vazolar, eski köy kıyafetleri, gaz lambaları toplayan Yıldırım, bu eşyaları çardağında sergilemeye başladı. Bulduğu eşyalar sayesinde mutlu olan ve morali yükselen Yıldırım, akciğer kanserini yenmeyi başardı.
Geçimini hastalığı nedeniyle üç ayda bir aldığı bin liralık maaşla sağlayan Yıldırım, "Öksürüğe yakalandım. Hiç durmadan sigara içiyordum. Günlük üç paket içiyordum. Ağzımdan kan geldi. Hastaneye gittim. Bana 'akciğer kanserisin' dediler. Hastaneye yatırdılar. 3 sene hastaneye gidip geldim" dedi.
Köyüne gelerek eski eşyaları toplamaya başladığını belirten Yıldırım, "Ben bunları toplamaya başlayınca eski eşyaları bulunca sevinmeye başladım. Bulduklarımı buraya koydukça moral buldum. Sigarayı bıraktım daha içmiyorum. Hastalığı yendim. Doktor bana 'moralini çok yüksek tutacaksın' dedi. Ben de hobi edindim. Bunları buldum. Hastalığı yenmeye çalıştım ve yendim. Bütün kanser olanlara da tavsiye ederim ki morallerini yüksek tutsunlar" diye konuştu. 

Hakan Kaleli - Uğur Yiğit
SİVAS

Etiketler: Eski eşyalar


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