Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Eski ev yıkılırken İngiliz menşeli el bombası bulundu

Eski ev yıkılırken İngiliz menşeli el bombası bulundu

Osmaneli ilçesinde, eski olduğu için yıkım çalışmaları yapılan bir evde İngiliz menşeli patlamamış bir el bombası bulundu.

Eski ev yıkılırken İngiliz menşeli el bombası bulundu

03 Şubat 2017 12:46

İlçenin Borçak köyünde ikamet eden S.Ş. isimli şahıs, 2009 yılında vefat eden dedesi M.S.E.’ye ait olan ve yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan harabe halindeki evin yıkım çalışması esnasında poşet içerisinde duvara asılı vaziyette bir adet el bombasının bulunduğu jandarmaya bildirdi. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Patlayıcı Madde İmha Timlerince yapılan çalışmalar sonucunda, İngiliz menşeli el bombasının patlamamış, pimi takılı ve küflenmiş vaziyette olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu el bombası imha edilmek üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Patlayıcı Madde İmha Timine teslim edildi.

Etiketler: el bombası, eski ev


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!