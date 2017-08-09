Eski Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı FETÖ'den gözaltına alındı

İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında “gaybubet” diye adlandırdığı hücre evlerine yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen üç ayrı soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde FETÖ ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün ordu yapılanması içerisinde yer aldıkları ve şifreli mesajlaşma programı ByLock’u kullandıkları tespit edilen 1'si kadın 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan 2'sinin terör örgütünün “mahrem imam” diye tabir edilen yapılanmasına ait hücre evlerinde saklandığı, diğer iki kişinin ise evli oldukları ve yurtdışına kaçmaya hazırlandıkları sırada yapılan baskında, ikamette bulunan yüklü miktarda parayı kaçırmaya çalışırken yakalandıkları ortaya çıktı.

Devam eden operasyon kapsamında Eyüp'te yapılan baskında ise şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı M.İ. gözaltına alındı.

Terör örgütü FETÖ'nün hücre yapılanması içindeki hiyerarşik kademede “Büyük Bölge Talebe Mesulü” olduğu tespit edilen 1 şüphelinin ise Maltepe'deki operasyonda yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine götürüldü.

Zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.

Sadık Kahraman

