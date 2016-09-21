Zaza Enden, 10 sene sonra Yalovaspor ile basketbola geri döndüğünü belirterek, rakiplerin kendileri düşünmesi gerektiğini söylerken, formasını giydiği Fenerbahçe ile iş birliği içinde olacaklarının altını çizdi.

Yalovaspor basketbol takımı antrenörü Zaza Enden, "Sezon çalışmalarına geç başladık. Kalan 40 günlük süreç Bölgesel Lig için yeterli bir süre diye düşünüyorum. 10 günlük kampımız olacak, ardından Yalova’ya döneceğiz. Yalovaspor’u bu süreçte hazır hale getireceğiz. Hedeflerimiz 2. Lige yükselmek, ardından 1.lige çıkmak ve sonrasında Süper Ligde mücadele etmek. Böyle bir planımız var. Başkanımız Hakan Suiçmez’le birlikte bunu konuştuk. Öncelikle 1. Lige çıkıp ardından yatırımlara göre Süper Lige çıkacak takım oluşturacağımızı düşünüyoruz. Hedefimiz Yalovaspor’a yakışan bir takım kurup sahada mücadele etmek ve Milli takımlara sporcu yetiştirmektir. Burada Yalova halkını mutlu etmek istiyoruz. Tüm şehrin bu takıma sahip çıkıp tribünden takip edeceğine inanıyorum” dedi.

Erdinç Bulun