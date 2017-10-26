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Eski Fenerbahçeli Emenike, Olympiakos’ta parlıyor

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, bu sezon transfer olduğu Yunan ekibi Olympiakos'ta gösterdiği performansla göz dolduruyor. Emenike, oynadığı 9 resmi maçta 4 gol kaydetti.

Eski Fenerbahçeli Emenike, Olympiakosta parlıyor

26 Ekim 2017 14:12

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den Olympiakos’a giden Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike burada gösterdiği performansla taraftarlarını mest etti. Yunanistan Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri'nde attığı gollerle takımı sırtlayan Emenike, bugüne kadar 9 resmi müsabakada görev aldı. 30 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandırdı. 

Nijeryalı futbolcu, son olarak Yunan temsilcisinin kupa mesaisinde deplasmanda oynadığı ve 3-0 galip geldikleri Acharniakos maçında 1 gol attı. Emenike, gösterdiği başarılı performansla, Olympiakos'un bu sezon en önemli hücum silahları arasında yer alıyor. 

Ozan Buğra Koşar
 

Etiketler: emenike

 

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