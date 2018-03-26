Eski futbolcu duvarları imzasıyla süslüyor

Amatör ligde uzun yıllar oynayan futbolcu Ali Helvacı, yağlı boya ile yaptığı resimlerini duvara yansıtıyor. Futbolu 35 yıl önce bırakan Helvacı o zamandan bu yana ressamlık yaparak hayatına devam ediyor. Resimlerde hayat hikayesini ve iç dünyasını yansıttığını ifade eden Helvacı, “35 yıldır resim yapıyorum. Resim merakım okula yeni başladığım zamanlarda geldi. Öğretmenlerim sayesinde ressamlığa merak sardım. Gençliğimde amatör futbol oynadım. Futbol oynarken de resim merakım bitmedi. Kahvehanelere, iş yerlerindeki duvarlara resimler çiziyorum. Duvarlara yaptığım resimlere bir şey olmaz. Orjinalliğini kaybetmez. Mudanya Stadyumu'nda bin 800 metrekare alanı 90 günde, Trilye Limanı'nda bin metrekare alanı 62 günde tamamladım. Çoğu yerlerde duvarda ismimi okurlar. Ama beni tanımazlar" dedi.

Levent Kaya

