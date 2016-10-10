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Eski futbolcu Şenol Yelkenci hayatını kaybetti

Yıllarca yeşil beyaz formayı giymiş ve altyapıda antrenörlük yapmış , Aliağaspor Kulübü'nün eski futbolcusu 55 yaşındaki Şenol Yelkenci hayatını kaybetti.

Eski futbolcu Şenol Yelkenci hayatını kaybetti

10 Ekim 2016 10:29

Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Yelkenci'nin vefatı Aliağa'da üzüntüyle karşılandı. Yelkenci'nin cenazesi öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, Aliağa Şehir kabristanlığında defnedildi. Cenazeye Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yanı sıra eski sporcular ve vatandaşlar katıldı.
1961 yılında Manisa 'da dünyaya gelen, 15 yıldır Aliağaspor Kulübü'nde stoper mevkinde oynayan, "Çengel" lakabıyla anılan Yelkenci, futbolu bıraktıktan sonra bir sürede Aliağaspor'un altyapı antrenörlüğünü yaptı. Yelkenci, evli ve iki kız babasıydı. 

Nimet Ergün

Etiketler: Eski futbolcu Şenol Yelkenci


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