Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Yelkenci'nin vefatı Aliağa'da üzüntüyle karşılandı. Yelkenci'nin cenazesi öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, Aliağa Şehir kabristanlığında defnedildi. Cenazeye Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yanı sıra eski sporcular ve vatandaşlar katıldı.

1961 yılında Manisa 'da dünyaya gelen, 15 yıldır Aliağaspor Kulübü'nde stoper mevkinde oynayan, "Çengel" lakabıyla anılan Yelkenci, futbolu bıraktıktan sonra bir sürede Aliağaspor'un altyapı antrenörlüğünü yaptı. Yelkenci, evli ve iki kız babasıydı.

Nimet Ergün