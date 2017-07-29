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Eski Gana Büyükelçisi FETÖ'den tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türkiye'nin eski Gana Büyükelçisi Şentürk Uzun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eski Gana Büyükelçisi FETÖden tutuklandı

29 Temmuz 2017 13:21

Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullandığı tespit edilen Uzun'un Kadıköy'de bir evde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese, 26 Temmuz Çarşamba gecesi operasyon düzenleyen güvenlik birimleri Türkiye'nin eski Gana Büyükelçisi Şentürk Uzun'u gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesine götürülen Uzun, burada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uzun, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütü üyeliğinden" tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Sadık Kahraman


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