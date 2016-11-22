Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından daha önceden açığa alınan ve bir kısmı meslekten ihraç edilen polislere yönelik operasyon yapılmıştı. Operasyon kapsamında aralarında eski İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü H.İ.U.’nun da bulunduğu 6 polis gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 polisin tamamının tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Tutuklanan polislerin cep telefonlarında iddialara göre, FETÖ tarafından kullanılan Bylock isimli mesajlaşma programına rastlandığı öne sürüldü.

Gökten Ceylan