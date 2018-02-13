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iha.com.tr »
Asayiş »
Eski HDP Eş Genel Başkanı gözaltına alındı
13 Şubat 2018 17:38
Eski HDP Eş Genel Başkanı gözaltına alındı
Eski HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay gözaltına alındı.
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13 Şubat 2018 17:38
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