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Eski HDP ilçe başkanına hapis cezası

Eski HDP ilçe başkanına hapis cezası
Eski HDP ilçe başkanına hapis cezası

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak ve örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan eski HDP Haliliye ilçe başkanı, 13 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu yargılanan İzzettin Gök, avukatları ve yakınları katıldı. Sanık Gök, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir örgüt üyeliğinin bulunmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını savunarak beraatini talep etti. Cumhuriyet savcısı, sanığın terörist cenazelerini organize ettiğinin, terör propagandasına dönüşen toplantı ve gösterilere katıldığının delillerle tespit edildiğini vurgulayarak, Gök'ün cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın ‘Terör örgütü PKK/CKK üyeliği ve propagandası' suçlarından 13 yıl 6 ay hapsine ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

İzzettin Gök, yaklaşık 2 yıl önce kentte düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınmıştı.  

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