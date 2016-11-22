Diğer
Kategoriler

Eski HDP Patnos İlçe Başkanı tutuklandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan eski HDP İlçe Başkanı İkram Bedir, "Terör örgütüne üye olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" suçlarından tutuklandı.

Eski HDP Patnos İlçe Başkanı tutuklandı

22 Kasım 2016 23:05

Geçtiğimiz hafta, Patnos Halkların Demokratik Partisi (HDP) İlçe Başkanı Vahyettin İlgün, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İlçe Başkanı Ömer Narçin ve HDP eski İlçe Başkanı İkram Bedir terör örgütüne üye olduğu ve örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan İkram Bedir, "Terör örgütüne üye olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" suçlarından tutuklanırken, Vahyettin İlgün ve Ömer Narçin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. 

Etiketler: Hdp


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç