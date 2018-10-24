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Eski HDP Varto ilçe başkanı tutuklandı

Eski HDP Varto ilçe başkanı tutuklandı
Eski HDP Varto ilçe başkanı tutuklandı

Muş’ta terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen eski HDP Varto ilçe başkanı tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen ve aralarında eski HDP Varto ilçe başkanının da bulunduğu 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Haklarında adli işlem başlatılan 3 şahıstan HDP Varto eski ilçe başkanı tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, diğer 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. İlimizde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışıyla, gerek toplum gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla işbirliği içerisinde halkımızın huzuru ve devletimizin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.  

Muhammed Sami Maral
 

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