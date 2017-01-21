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Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala dayısının cenazesine katıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın dayısı Ali Nihat Ala son yolculuğuna uğurlandı.

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala dayısının cenazesine katıldı

21 Ocak 2017 18:41

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın dayısı Ali Nihat Ala bir süredir akciğer ve solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ala için bu gün ikindi namazı sonrası Bozhane Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Tufan, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, eski Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ala ailesi ve yakınları katıldı. Alınan helalliğin ardından cenaze namazı kılınan Ala daha sonra defnedilmek üzere şehir mezarlığına götürüldü. 

Vedat Kılıç

Etiketler: dayısının cenazesi, Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala


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