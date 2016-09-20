Üsküdar'daki Marmara İlahiyat Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Hüseyin Kaplan Hoca Efendi bir baba dostu. Yakinen bildiğimiz, sevdiğimizdi. İlmiyle yaşamaya çalışan ama peygambere ümmet olmaya hedefi olan güzel bir insandı. Rabbim kendisine cennetinde muamele eylesin. Bizi de kendisine komşu eylesin inşallah” dedi.

Kaplan’ın cenaze namazını kardeşi Süleyman Kaplan kıldırdı. Cenaze namazının ardından Kaplan’ın naaşı Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Mustafa Biçer

İSTANBUL