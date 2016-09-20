Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Eski İstanbul Vaizi Hüseyin Kaplan son yolculuğuna uğurlandı

Eski İstanbul Vaizi Hüseyin Kaplan son yolculuğuna uğurlandı

Süleyman Hilmi Tunahan’ın talebelerinden eski İstanbul vaizi Hüseyin Kaplan son yolculuğuna uğurlandı.

Eski İstanbul Vaizi Hüseyin Kaplan son yolculuğuna uğurlandı

20 Eylül 2016 20:05
Eski İstanbul Vaizi Hüseyin Kaplan son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Üsküdar'daki Marmara İlahiyat Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Hüseyin Kaplan Hoca Efendi bir baba dostu. Yakinen bildiğimiz, sevdiğimizdi. İlmiyle yaşamaya çalışan ama peygambere ümmet olmaya hedefi olan güzel bir insandı. Rabbim kendisine cennetinde muamele eylesin. Bizi de kendisine komşu eylesin inşallah” dedi.
Kaplan’ın cenaze namazını kardeşi Süleyman Kaplan kıldırdı. Cenaze namazının ardından Kaplan’ın naaşı Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

Mustafa Biçer
İSTANBUL


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!