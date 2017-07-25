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Eski karısı evinde ölen koca serbest bırakıldı

Samsun'da eski karısı evinde ölen koca, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski karısı evinde ölen koca serbest bırakıldı

25 Temmuz 2017 17:09

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceylan Çalışkan (20) dini nikahlı evlilik yapıp ayrıldığı Uğur K.'nın (24) evine 3,5 yaşındaki çocuklarını görmek için gitti. Burada Ceylan Çalışkan hayatını kaybetti. Genç kadın öldüğünde yanında olan ve hareketsiz yattığını fark eden Uğur K., 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Uğur K., eşinin çocuğunu görmek için evine geldiğini ve birlikte içki içtiklerini söyledi.

Genç kadının boynunda izler tespit edilmesi üzerine ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin tespiti için cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Uğur K. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Uğur K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından ifadesi alınan Uğur K., adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme Uğur K.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. 

Muammer Ay

Etiketler: eski eş, Samsun


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