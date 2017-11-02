Eski Katalonya Başkanı ile ilgili flaş karar!

İspanya Ulusal Mahkemesi görevden alınan 8 Katalan bakanın da tutuklanmasına karar verdi.

İspanya savcılığı, yüksek mahkemeden Belçika'ya giden Katalonya lideri Carles Puigdemont'un ülkeye dönüp ifade vermemesi durumunda, Avrupa genelinde tutuklama emri çıkartılmasını talep etti.

İspanyol yargısının, aralarında Katalonya özerk yönetimi hükümetinin eski lideri Carles Puigdemont'un da bulunduğu ayrılıkçı siyasetçiler hakkında yasal süreç başlatmasının ardından, eski Katalan liderin avukatı, Puigdemont'un Belçika'da ifade vermesini istediğini belirtmişti.

Bağımsızlık girişimlerinden dolayı "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Katalonya hükümetinin eski 14 üyesinden 9'u, Madrid'deki Ulusal Mahkemeye giderek ifade verdi. Ulusal Mahkeme, savcının talebi üzerine görevden alınan 8 Katalan bakanın tutuklu, eski bakanlardan Santi Vila hakkında ise 50 bin Euro kefalet şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından Katalonya'nın yönetimini görevden almış, parlamentoyu feshetmiş ve 21 Aralık için erken seçim çağrısında bulunmuştu. Puigdemont ise bu gelişmelerin ardından hakkındaki suçlamalardan dolayı Belçika’ya gitmişti.