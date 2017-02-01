Diğer
Kategoriler

Eski Kaymakam Kadir Güntepe tutuklandı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eski Kaymakam Kadir Güntepe tutuklandı

01 Şubat 2017 21:49
Eski Kaymakam Kadir Güntepe tutuklandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe, 14 gün sonra Tokat Adliyesine sevk edildi. Akşam saatlerinde Cumhuriyet Savcısı tarfaından ifadesi alınan Güntepe, tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Güntepe çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“Kadir Güntepe’den terörist çıkmaz"
Tokat Adliyesinden cezaevine götürülmek üzere çıkarılan Güntepe, basın mensuplarına “Kadir Güntepe’den terörist çıkmaz. Bütün Cumhuriyet Savcıları bir araya gelsin Kadir Güntepe’den terörist çıkaramaz. Bu kumpastır, eninde sonunda bunun hesabı hukuk içerisinde sorulacaktır” diye konuştu.

Olay, eski Beytüşşebap Kaymakamı iken Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanan Kadir Güntepe, 18 Ocak 2017 tarihinde Kayseri Yakut Mahallesi'nde bulunan kayınvalidesinin evinde gözaltına alınmıştı. Eşi Z. Güntepe de olaydan bir gün sonra gözaltına alınarak Tokat’a getirilmişti. Yaklaşık olarak 12 gün gözaltında bulunan Z. Günntepe, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Kadir Güntepe, terör örgütünün kullandığı BayLock programını kullandığı ve kaymakamlar imamı H.Ö. ile birçok defa görüştüğü ileri sürülmüştü.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!