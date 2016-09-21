Babaeski ilçesi Büyükmandıra beldesinde meydana gelen olayda F.İ., iddiaya göre eşi D.İ.’ye cep telefonundan tehdit ve taciz içerikli mesaj attığı gerekçesiyle A.O.U isimli şahsı tabanca ile kafasından yaralamıştı. Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Pehlivan Kule Hakemi ve Kırkpınar eski Meydan Baş Hakem Yardımcılarından olduğu öğrenilen A.O.U., kaldırıldığı Babaeski Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Şüpheli F.İ. ise olay sonrası kaçmıştı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlenen operasyonla F.İ.'yi Lüleburgaz ilçesi Sarıcaali köyü kayınlarında suç aleti olduğu değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Kaner Akaner