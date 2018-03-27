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Eski kocasına kurşun yağdırdı

Mersin'de bir kadın, boşandığı eski kocasına kurşun yağdırdı. Şans eseri silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan kocayı, bölgede bulunan trafik polisleri kurtardı.

Eski kocasına kurşun yağdırdı

27 Mart 2018 14:48

Edinilen bilgiye göre, Mersin'de yaşayan Ümmü U., öğle saatlerinde boşandığı kocasının çalıştığı merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde bulunan bir otoparka geldi. Otoparkta görevli olan kocasına yanında getirdiği silahla sıkmaya başlayan kadın, 5-6 el ateş etti. Şans eseri silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan kocayı, bölgede bulunan trafik polisleri kurtardı. Trafik polisleri havaya ateş ederek kadının silahı bırakmasını sağlarken, kadına kelepçe vurarak etkisiz hale getirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan yapılan incelemelerde 4 boş, 2 dolu kovan bulunurken, kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Ekipler, eski koca Mevlüt E.'yi de ifadesini almak için polis merkezine götürdü.

Gözaltına alınırken basın mensuplarının "öldürmek için mi sıktınız?" sorusuna "zaten ben öldüm ki" diye cevap veren Ümmü Ü., "Ben öldüm" dedi.
Mevlüt E. ise "Bilmiyorum neden sıktığını" diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Koray Ünlü

Etiketler: eski koca, kurşun yağmuru

 

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