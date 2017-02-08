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Eski Komiser FETÖ suçlamasını kabul etmedi

Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonları kapsamında hakim karşısına çıkan komiser suçlamaları reddetti.


08 Şubat 2017 16:45

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, tutuklandıktan sonra meslekten ihraç edilen komiser Ali G., hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmada konuşan eski komiser suçlamaları reddetti.

Ali D., mahkemede verdiği savunmasında Bylock programını indirmediğini ve kullanmadığını ifade ederek, "Ben bilgi işlemciyim. Gizli bir program yükleyecek olsam neden kendi adıma olan bir hatta yükleyeyim. Gider açık hat alır ona yüklerim. Suçlamaları kabul etmiyorum. 2009 yılından beri Bank Asya’da bir hesabım var. 2014’te para yatırmam söz konusu değil. Altın hesabım vardı. Tasarruf artışları para yatırmış gibi gösterildi. Ben Cumhurbaşkanımızın söyleminin ardından zaten hesabımı kapattım” diye konuştu.

Sanığın savunmasının ardından kararını veren mahkeme heyeti Bylock raporunun yeniden gönderilmesine ve Bank Asya’ya yazı yazılıp bilgi istenmesine karar vererek duruşmayı 3 Nisan 2017 tarihine erteledi.

Mehmet Oğuzhan Altun
 

Etiketler: fetö, komiser


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