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Eski komşusunu taciz eden şüpheli yakalandı

Aksaray’da eski komşusu olan kadının evine gizlice girerek tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.


14 Ekim 2016 13:58

Olay, Kurtuluş Mahallesi’nde müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Şener Ö. (51), eski komşusu olan Gülcan E.’nin (44) evine gizlice girdi. Evin içinde kadına zor kullandığı iddia edilen Şener Ö., cinsel tacizde bulundu. Gülcan E.’nin bir süre direnmesi üzerine Şener Ö. evden kaçarken, kadın durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan şahsı evin çevresinde yakaladı. Yakalanan Şener Ö. gözaltına alınırken, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hastane çıkışında gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Şener Ö, olayın kumpas olduğunu iddia etti.

Yasin Can

Etiketler: aksaray, eski komşu, taciz


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