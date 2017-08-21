Eski MAK komutanı: 'Timi göreve ben çağırdım'

Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında esasa ilişkin savunmasını yapan eski Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timi komutanı Binbaşı Taner Berber savunmasını tamamladı. Taner Berber savunmasında, “MAK timini göreve ben çağırdım, ben seçtim ve görevlendirdim. Amirleri olarak benim emirlerimi yerine getirmek dışında başka bir şey yapmadılar. Terör örgütüne yönelik yapılacak operasyonun heyecanı içindeydiler. Personel çağrımında hiçbir ayrım gözetmedim. Operasyon nedeniyle telefonları ben kapattırdım, personeli örgütsel bağ içinden seçmedim” dedi.

“Zekeriya Kuzu benim astımdır”

Zekeriya Kuzu’nun 15 Temmuz öncesinde astı konumunda bulunan bir personel olduğunu belirten Berber, “Aramızdaki ilişki ast-üst konumundadır. FETÖ ile ilişkisi var mı derseniz bilemem çünkü görüşmelerim mesai saati içerisinde sınırlıydı. Mesai saatleri sonrasında görüşmediğim için ne yaptığını bilmiyorum. Bir olgunun varlığını ispat etmek yokluğunu ispat etmekten daha zor. Hiçbir örgüt ile iktisadım, ilgim ve birlikteliğim bulunmamaktadır” dedi.

“Sönmezateş, terör örgütü operasyonu olacağını söyledi”

Gökhan Şahin Sönmezateş'i 10 yıldır tanıdığını, 5 Temmuz'da Ramazan Bayramı nedeniyle kendisini telefonla aramasına rağmen görüşemediğini belirten sanık Taner Berber, “8 Temmuz günü bana geri döndü ve telefon ile görüştük. Bu görüşme sadece bayram kutlaması şeklinde geçti. Ardından kendisi İzmir'e gelene kadar herhangi bir görüşmemiz olmadı. 15 Temmuz günü birliğimize geldi. O gün öğleden sonra kısa bir görüşmemiz oldu. Akşama doğru mesai bitiminde kendisiyle vedalaşmak için yanına gittiğimde Sönmezateş bana 'Terör örgütü operasyonu olacağını ve personeli birliğe çağırmamı' söyledi. Bunun üzerine ben de müsait durumdaki personeli birliğe çağırdım. Özel bir ekibin geleceği ve bu ekip içinde malzeme hazırlanması bize iletildi. Sönmezateş, Genelkurmay Başkanlığı tarafından görevlendirildiğini, görevin ani geliştiğini komutanlarımızın bilgisinin olduğunu iletti. Sıkıyönetim ilanının ardından bize tevdi edilen operasyonun devam edileceği bilgisi verildi. Olayların bizim öğrendiğimiz gibi olmadığını arazide daha iyi anladık ve teslim olduk” dedi.

Bekir Tosun

