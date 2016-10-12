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Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan vefat etti

Eski Bakan Kemal Unakıtan vefat etti. Üç dönem Maliye Bakanlığı yapan UNakıtan 70 yaşındaydı.

Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan vefat etti

12 Ekim 2016 07:37

Eski Bakan Kemal Unakıtan vefat etti. Üç dönem Maliye Bakanlığı yapan UNakıtan 70 yaşındaydı. 

Kemal Unakıtan kimdir?

1946 yılında Edirne'inin Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Edirne'de tamamladı. 1968 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak göreve başladı. SEKA Genel Müdür Muavinliği ve 1976-1978 yılları arasında SEKA Genel Müdürlüğü yaptı. Daha sonra özel sektöre geçti; çeşitli sanayi kuruluşlarında, finans kurumlarında (Albaraka Türk Finans Kurumu), dış ticaret şirketlerinde Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu üyeliği ve Yöneticilik yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır ve İngilizce bilmektedir.

Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiyle onun yerine aday olarak 2002 yılında TBMM'ye girdikten sonra yine Erdoğan'ın inisiyatifiyle Abdullah Gül başbakanlığındaki 58. Hükümette Maliye Bakanlığı'na getirildi. Erdoğan'ın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'den alarak, kendisine bağlamasıyla özelleştirmenin de patronu oldu. Farklı tavır ve uygulamalarıyla sürekli olarak 'ilgi ve tepki' nedeni oldu ve gündemde kaldı. Hakkında Ekim 2005, Şubat 2006 ve Mart 2006 tarihlerinde verilen üç ayrı gensoru önergesi de, TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi. 22 Temmuz 2007 tarihinde Ak Parti'den Eskişehir milletvekili seçilen Unakıtan, 60. hükümette de Maliye Bakanı olarak görev aldı ancak 1 Mayıs 2009 tarihinde yapılan kabine değişikliği sonucu bu görevi Mehmet Şimşek'e devretti ve kendisi kabine dışında kaldı.

Etiketler: kemal unakıtan, Kemal Unakıtan kimdir


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