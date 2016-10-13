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Eski Maliye Bakanı Keman Unakıtan son yolcuğuna uğurlandı

Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Süleymaniye Külliyesi'nde toprağa verildi. Unakıtan'ın tabutuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da omuz verdi.

Eski Maliye Bakanı Keman Unakıtan son yolcuğuna uğurlandı

13 Ekim 2016 13:57
Eski Maliye Bakanı Keman Unakıtan son yolcuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

70 yaşında hayatını kaybeden eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan için Süleymaniye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Maliye Bakanı Naci Ağbal,  Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Ali Babacan,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ve eski Enerji, Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir katıldı. Kemal Unakıtan'ın eşi Ahsen Unakıtan ile oğlu Abdullah Unakıtan taziyeleri kabul etti. Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran kıldırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Unakıtan'ın oğlu Abdullah Unakıtan, Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu cenaze namazını aynı safta kıldı. Cenaze namazının ardından ailenin isteği üzerine helalliği İlahiyatçı Cevat Akşit aldırdı. Akşit'in konuşması sırasında Başbakan Binali Yıldırım'ın gözlerinin dolduğu gözlendi. Alınan helalliğin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Gül, eski Başbakan Davutoğlu Unakıtan'ın tabutuna omuz verdi. Kemal Unakıtan'ın naaşı, Süleymaniye Külliyesi'nde toprağa verildi. Unakıtan'ın mezarına Edirne'deki anne ve babasının mezarından getirilen toprağın döküldüğü öğrenildi.

Emrah Kuş - Harun Basat - İsmail Coşkun - Mehmet Altunışık 

Etiketler: kemal unakıtan


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