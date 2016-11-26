Kocaeli Aydınlar Ocağı, Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz’ı ağırladı. Otel Asya Otel’de düzenlenen programa Aydınlar Ocağı Başkanı Ruhittin Sönmez, Kuruçeşme eski Belediye Başkanı Ali Kahraman, Saraybahçe eski Belediye Başkanı Metin Alan, ÇEKÜL Vakfı İl Temsilcisi Numan Gülşah, BBP İl eski Başkanı Serhat Duyar, Türk Eğitim Sen eski Şube Başkanı Süleyman Pekin, Aydınlar Ocağı eski Başkanı Ahsen Okyar, Kocaeli Kandıralılar Derneği Başkanı Mehmet Bayrak, çok sayıda iş adamı katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, “Cumhuriyetten itibaren Türkiye’nin büyüme performansına baktığımızda istikrarsız bir çizgi görünüyor. Bir sene bakmışsınız yüzde 9 büyümüşüz, öteki yıl baktınız yüzde 4 küçülmüşüz. Dolayısıyla böyle bir büyümede dalgalanma arttığı için sanayicilerimiz ve iş adamları önünü göremiyor. Bizim büyümeyle ilgili sorunumuz, potansiyel büyüme dediğimiz, artışı uzun vadede devam ettirebilmek” dedi.

"Yüzde 5’lik büyümeyi devam ettirsek, AB ve diğer gelişmiş ülkelerle aramızdaki gelir farkını kapatabiliriz"

Türkiye’nin büyüme potansiyeli hakkında bilgiler veren Yılmaz, “Cumhuriyet ile 2013 yılları arasındaki döneme baktığımızda Türkiye’nin potansiyel büyümesi yüzde 5 yakındır. Eğer biz önümüzdeki dönemde bu yüzde 5’lik büyümeyi devam ettirsek, AB ve diğer gelişmiş ülkelerle aramızdaki gelir farkını kapatabiliriz” diye konuştu.

"Bir yıl içerisinde ödememiz gereken borç 210 milyon dolardır"

Türkiye’nin ödemesi gereken borcun 210 milyon dolar olduğunu belirten Yılmaz, “Kısa vadede borçlarımız ve uzun vadede alıp ta bir yıl içerisinde vadesi gelen toplam borçlarımız 168 milyon dolardır. Bunun üzerine yüzde 3 ile 4 arasındaki cari açığa tekabül eden 40 milyar doları ortaya koyarsanız bir yıl içerisinde ödememiz gereken borç 210 milyon dolardır” diye konuştu.

Kurdaki hareketlenmenin ABD’den kaynaklı olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Kurdaki bu hareketlenme nereden kaynaklandı. Bunun bir sebebi var. O da ABD yeni bir seçim oldu. Orada bir başkan seçildi. Ve o başkanın uygulayacağı ekonomik politikalar var. Ve bu politikaların ABD’nin içinde bulunduğu büyüme performansı ile ilgili beklentiler var. Dolayısıyla oradaki faizin yükseleceği ve sermaye çıkışların olabileceği söyleniyor. Bu sebepten dolayı bizim içerideki değişimlerimiz, varlıklarımız üzerinde olumsuz etkiliyor” şeklinde konuştu.

İsmail Gündüz