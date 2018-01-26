Diğer
Kategoriler

Eski MHP İlçe Başkanı silahlı kavgada yaralandı

Eski MHP Nazilli İlçe Başkanı, tartıştığı Eski Ülkücü İşçilere Derneği Şube Başkanı tarafından silahla vurularak yaralandı.

Eski MHP İlçe Başkanı silahlı kavgada yaralandı

26 Ocak 2018 20:31

Olay, Aydın'ın Nazilli ilçesi Hamzallı Mahallesi’nde saat 16.30 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, eski MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin Zafer Keskin, 14 ay önce kiracı olarak eski Ülkücü İşçilere Derneği Nazilli Şube Başkanı K.Y’nin evine taşındı. Ancak ikili arasında son aylarda tartışma yaşanmaya başladı. Bunun üzerine K.Y., Zafer Keskin’den evini boşaltmasını isteyerek tahliye davası açtı. Nazilli Adliyesi’nde önceki gün görülen davada mahkeme Zafer Keskin’in kiracı olarak oturduğu evi tahliye etmesini istedi. Bu gelişme üzerine Zafer Keskin konuşmak istediğini söyleyerek, K.Y’yi aradı. İkili Hamzallı’da buluştu ve Zafer Keskin, K.Y’yi kendi kullandığı arabaya binmeye davet etti. 

Otomobile binen K.Y. ile Zafer Keskin arasında çıkan tartışma sonucu K.Y., Zafer Keskin’i sağ ve sol bacağı ile sol kolundan vurdu. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Zafer Keskin’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, K.Y’yi ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç