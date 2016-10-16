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Eski milletvekili adayı adliyede ortaya çıktı

Sosyal medya üzerinden tanınan ‘Tekelci Ahmet’ lakaplı Ahmet Yılmaz, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Eski milletvekili adayı adliyede ortaya çıktı

16 Ekim 2016 15:33

Eskişehir’de yaşanan bir kavgada attığı içki şişeleriyle sosyal medya üzerinde fenomen olan ‘Tekelci Ahmet’ lakaplı Ahmet Yılmaz, polis ekipleri tarafından uzun süredir aranıyordu. Yapılan aramalar sonrasında Ahmet Yılmaz’ın kaldığı evi tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda polis ekiplerini fark eden Ahmet Yılmaz, balkondan atlamak istedi. Ancak ekipler tarafından yakalandı. Yılmaz’ın “Korku, kaygı veya paniğe neden olabilecek tarzda silahla ateş etme, tehdit, mala zarar verme, basit yaralama, yaralama, resmi belgede sahtecilik” gibi 10 farklı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz'ın, cezaevine gönderileceği öğrenildi. 

Aydın Sarıoğlu


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