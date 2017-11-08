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Eski Milletvekili Nebi Bozkurt hayatını kaybetti |Nebi Bozkurt kimdir?

AK Parti 24'üncü Dönem Mersin Milletvekili Prof. Dr. Nebi Bozkurt, hayatını kaybetti.

Eski Milletvekili Nebi Bozkurt hayatını kaybetti |Nebi Bozkurt kimdir?

08 Kasım 2017 21:57

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Esenpınar Mahallesinde fenalaşan 67 yaşındaki Bozkurt için yakınları tarafından ambulans çağrıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bozkurt'a 112 ekipleri müdahalede bulundu. Erdemli Devlet Hastanesi acil servisinde devam eden müdahalelere rağmen Bozkurt hayatını kaybetti. Bozkurt'un cenazesinin öğle namazına müteakiben Erdemli'ye bağlı Güzeloluk Mahallesi mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Nebi Bozkurt kimdir?

Nebi Bozkurt, 10 Ocak 1950'de Mersin Silifke'de doğdu. İlahiyatçı, Öğretim Üyesi Prof. Dr; Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Bölümünde yaptı.

İmam-hatip ve öğretmen olarak çalıştı. 1982'de Yüksek İslam Enstitüsünde asistan oldu. Enstitü, Marmara Üniversitesine bağlanarak İlahiyat Fakültesi adını aldı. Bu fakültede 1997'de doçent, 2003'te profesör oldu. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde madde yazarlığı yaptı ve 3 kitabı yayınlandı. İyi düzeyde Arapça ve İngilizce bilen Bozkurt, evli ve 3 çocuk babasıydı.  

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Etiketler: nebi bozkurt

 

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