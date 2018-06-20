Eski Milli Futbolcu Orhan Ak'ın acı günü

Orhan Ak'ı acı gününde futbolcu arkadaşları yalnız bırakmadı.

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan eski Milli Futbolcu Orhan Ak'ın 62 yaşındaki akciğer kanseri annesi Emine Ak, rahatsızlanarak bu sabah kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Emine Ak için Sakarya'da cenaze töreni düzenlendi. Törene başta Orhan Ak olmak üzere, ünlü futbolcular Tuncay Şanlı, Arda Turan ile Emre Belözoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, ailesi ve sevenleri katıldı. Orhan Ak ve aile fertleri cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Hayatını kaybeden Emine Ak, Erenler Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Erenler Aile Mezarlığına defnedildi.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek

