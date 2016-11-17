Kurulduğu yıldan bu yana ilçede faaliyet gösteren 22 amatör spor kulübüne desteklerini sürdüren Sultangazi Belediyesi, bu yılda kulüplere 180 bin TL’lik spor malzemesi desteğinde bulundu. Sultangazi Belediyesi Nikah ve Düğün Sarayı’nda düzenlenen törene Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ile birlikte eski milli futbolcu Saffet Akyüz ve amatör spor kulüplerinin sporcuları katıldı. İçerisinde forma, tişört, penye, kaban, eşofman, kaleci forması, sağlık çantası, çorap, futbol topu, çeşitli spor dallarının raketleri, boks eldiveni, taekwando malzemeleri ve boks torbası gibi malzemelerin yer aldığı kutular belediye görevlileri tarafından kulüp yöneticilerine teslim edildi. Tören kapsamında Saffet Akyüz, futbolculuk yıllarında yaşadıklarını ve tecrübelerini amatör spor kulübü sporcularıyla paylaştı.

Altunay: “Sultangazi Belediyesi olarak desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz”

Amatör spor kulüpleri için düzenlenen malzeme dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “7 sene önce göreve geldiğimizde çok az sayıda olan spor kulüp sayımız her geçen gün artarak devam etti. Bugün amatör spor kulüplerimize malzeme dağıtımında bulunacağız. Bu spor kulüplerinin yapmış olduğu güzel çalışmalar arazilerde yanlış yöne giden gençlerin spora kazandırılarak onların daha sağlıklı ve yanlış işlere bulaşmadan yetişmesine vesile oluyorlar. Yetişen her türlü sporcumuza sahip çıkmak ve onların ihtiyaçlarını gidermek sosyal belediyecilik açısından önem arz ediyor. Bu yüzden spor camiamıza hangi ihtiyaçları olursa olsun desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Akyüz: “Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonucu büyük ihtimalle beraberlik olacak”

Kariyerinde birçok başarıya imza atan eski milli futbolcu Saffet Akyüz de amatör spor kulüplerine yapılan malzeme dağıtım törenine katılarak, genç sporcularla bilgi ve birikimlerini paylaştı. Dağıtım töreni öncesinde Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Saffet Akyüz, “Fenerbahçe bir çıkış halinde daha bir öz güvenli ve uzun yılladır kendi evinde mağlup olmuyor. Bence Galatasaray takımı oyunun temposunu ayarlayabilen bir takım, bu yüzden ben büyük bir ihtimalle beraberlik olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Lens’in olmaması Fenerbahçe için olumsuz, Galatasaray için olumlu bir harekettir”

Takımların sakat oyuncularıyla ilgili konuşan eski milli futbolcu Akyüz son olarak, ”Lens’i ben uzun yıllardır takip ediyorum. Bence takımın en önemli oyuncusu, olsaydı çok daha farklı olabilirdi. Eğer Lens olsaydı, Fenerbahçe iki kanadı da rahat kullanacaktı, şimdi tek kanatla hareket edecek gibi görünüyor. Mehmet Topal’ın yokluğunu biri mutlaka dolduracaktır. Ama Lens’in olmaması Fenerbahçe adına olumsuz bir Galatasaray adına olumlu bir harekettir” şeklinde konuştu.

Mehmet Başa