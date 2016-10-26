Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan bir eski MİT görevlisi, 2 doktor, 1 öğretmen ve 1 uzman çavuş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılarına ifade veren şüphelilerden C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi. Sulh ceza hakimliklerince sorgulanan şüphelilerden eski MİT görevlisi Safa Y, Doktor Murat A, Doktor İlhan Nuri A. ve Uzman Çavuş Serkan C. tutuklandı.

Caner Ünver

