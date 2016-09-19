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Eski MİT Müsteşarı Burhanettin Bigalı son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden eski MİT Müsteşarı emekli Orgeneral Burhanettin Bigalı, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Askeri erkandan katılımın yoğun olduğu törende, Bigalı'nın tekerlekli sandalyedeki eşi gözyaşlarına hakim olamadı.

Eski MİT Müsteşarı Burhanettin Bigalı son yolculuğuna uğurlandı

19 Eylül 2016 14:46

Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü özel bir hastanede kalp yetmezliği sonucu 89 yaşında hayatını kaybeden eski MİT Müsteşarı emekli Orgeneral Burhanettin Bigalı için Levent Afet Yolal Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Askeri törene, İstanbul 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, eski Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ve askeri erkan katıldı. Cenaze namazı öncesi Bigalı’nın eşi Lamia Bigalı, kızları Ferda Erdem ve Derya Bigalı taziyeleri kabul etti. Tekerlekli sandalyede oturduğu görülen Lamia Bigalı’nın gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Bigalı hakkında düşüncelerini söyleyen emekli Orgeneral Çevik Bir, “Komutanımızdı, görevimizi yapmaya geldik. Allah nur içinde yatırsın, tüm ailesine baş sağlığı diliyorum” dedi. Bigalı’nın kızı Derya Bigalı ise, “Ne söyleyebilirim, insanın babasını kaybetmesi ağır bir şey, nur içinde yatsın” ifadelerini kullandı.

Askeri erkandan katılımın yoğun olduğu törende Bigalı’nın cenaze namazı öğle namazını müteakip kılındı. Cenaze namazı sırasında eşinin gözyaşlarının tutamadığı görüldü. Cenaze namazının kılınmasının ardından dualar edilerek helallik alındı. Ardından Bigalı’nın cenazesi, tören mangasının omuzlarında önce top aracına ardından askeri cenaze aracına koyuldu. Bigalı'nın naaşı daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Doğan Can Cesur 

 

Etiketler: Burhanettin Bigalı


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