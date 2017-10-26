Eski muhtar tüfekle kendini yaraladı

Edinilen bilgiye göre, Bursa Gemlik Kurtul Mahallesi’nin önceki dönem muhtarı Cengiz Üçkardeş kaza ile tarlasında kendisini tüfekle yaraladı. Olay yerine gelen 112 ekipleri Üçkardeş’i Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ameliyata alınan eski muhtarın hayati tehlikesi sürdüğü öğrenildi.

Muhtar Üçkardaş’ın 1999-2014 arasında 15 yıl muhtarlık yaptığı kaydedildi. Kurtul Mahallesi’ne yönelik çalışmaları ve çeşitli hizmetleri olan muhtarın durumunu öğrenen yakınları ve sevenleri de hastaneye geldi. Kazayla alakalı İlçe Cumhuriyet başsavcılığı ve Jandarma ekiplerinin soruşturması sürdürülüyor.

Hurşit Topal

