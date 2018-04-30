Eski NATO Genel Sekreterinin Twitter hesabı hacklendi

Eski NATO Genel Sekreteri ve eski Danimarka başbakanlarından Anders Fogh Rasmussen’in Twitter hesabı, dün gece geç saatlerde hacklendi. Rasmussen’in Twitter hesabından, "Bir itirafta bulunmak istiyorum. 15 Temmuz’da Türkiye’de bir darbe gerçekleşeceğini biliyorduk. Fakat Türkiye’ye yardım etmedik. Bu yüzden NATO Erdoğan’dan özür dilemelidir" ifadelerinin yer aldığı bir tweet atıldı. Rasmussen’in hesabının biyografisi, ünlü Türk hacker grubu "Ayyıldız Tim" ve bir Türk bayrağını içerecek şekilde değiştirildi.

Sabahın erken saatlerinde hesabı hackerların elinden kurtulan Rasmussen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hesabın dün diğer Avrupalı politikacılarla birlikte hacklendiğini bildiren herkese teşekkür ederim. Hesabın kontrolü artık elimde. Ne olduğunu tespit etmek ve tekrarlanmasını engellemek için çalışıyoruz ancak özgürlük ve demokrasiyi teşvik etme çalışmalarımız devam ediyor" açıklamalarında bulundu.