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Eski NATO üssü, komando taburu olacak

Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunan ve 1986 yılına kadar NATO Hava Radar Üssü olarak kullanılan askeri alana Jandarma Komando Taburu kurulacağı açıklandı.

Eski NATO üssü, komando taburu olacak

19 Ocak 2018 12:51

AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, 1986 yılına kadar NATO Hava Radar Üssü olarak kullanılan, bu tarihten sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığına devredilen askeri alanın yeniden işlev kazanacağını söyledi. Milletvekili Çanak, uzun bir süredir yürüttükleri bir çalışma ime söz konusu alana Giresun Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Taburu kurulacağını açıkladı.

Milletvekili Çanak, “Uzun süredir kullanılmayan bu alanın yeniden işlev kazanması ve komando taburu kurulması yönünde yaklaşık 8-9 aydır bir çalışmamız vardı. Ankara’da gerek İçişleri Bakanlığı, gerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve gerekse Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde aylardır sürdürdüğümüz çalışma sonuç verdi. Bu alana Jandarma Komando Taburu kurulması yönünde karar alındı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, söz konusu alanı Jandarma Genel Komutanlığına tahsis etti. Şimdi Jandarma Genel komutanlığı ve Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı arazi üzerinde plan, proje, alt yapı çalışmalarını başlatmak için çalışma yapıyor. Yakın bir zamanda Perşembe ilçesinde Jandarma Komando Taburu faaliyete geçecek duruma gelecektir” dedi.

Çanak, yıllardır atıl durumda bekleyen arazinin yeniden işlev kazanması yönünde gayretli çalışmaları sebebiyle Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç’a teşekkür etti.

Metin Akyürek 

 

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