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Eski okul, tekstil atölyesi oldu 150 kadın iş başı yaptı

Tunceli’nin Pertek ilçesindeki eski bir okulun zemin katı 150 kişiye ekmek kapısı oldu.

Eski okul, tekstil atölyesi oldu 150 kadın iş başı yaptı

09 Şubat 2018 19:54

Eski Pertek Yatılı Bölge Okulu (YİBO) hizmet binasının zemin katında tekstil atölyesi kuruldu. 150 kadına istihdam sağlayan atölyeye giden Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, bu yıl kent genelinde 2 bin 500 kişiyi istihdam etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu yıl kent için yaklaşık 2 milyar liralık ödenek çıkarıldığını belirten Vali Sonel, “Vali ve belediye başkan vekili olarak göreve başlayalı henüz 7 ay oldu. Birlik ve beraberlikle Tunceli’miz için neler yapabiliriz, kardeşlerimize nasıl istihdam alanları nasıl ortaya çıkartabiliriz, Tunceli’yi nasıl güzel hale getirebiliriz tüm ekip arkadaşlarımızla Tunceli ailesi olarak hep beraber bunun mücadelesini veriyoruz. Yedi ayda buraya hemen hemen her ayda bir bakanımız geldi. Cumhurbaşkanımızın yöremize verdiği büyük önem var. Çok ciddi yatırımlar ortaya çıktı. Sadece bu yıl yaklaşık 2 milyar lira yatırım ödeneği var. Bunlardan bir tanesi de Tunceli-Pülümür-Erzincan güzergahı yıllardır konuşulan bir konuydu. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakanlar kurulunda görüşüldü YPK’dan çıktı, hayırlı uğurlu olsun. Ama en önemli işlerden bir tanesi de istihdam. Çünkü vatandaşlarımız geliyordu ya ailesinde ya da komşusunda muhakkak iş talepleri vardı. Tunceli’miz istihdamda 81’inci sıradayken biz bu yıl ilk ona girdik. Allah’ın izniyle de bu devam edecek. Yedi ay öncesine gittiğimizde 100 tane hanım kardeşimizin aynı anda çalışacağı bir mekan olacak desek herhalde çoğunuz inanmazdınız" diye konuştu.
Şuana kadar tekstilde 567 kişinin istihdam edildiğini vurgulayan Vali Sonel, “Bugün burada bu atölyenin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 150 vatandaşımızın burada işe başlamasıyla toplamda 567 vatandaşımıza ulaşmış oluyoruz. Ama bitmedi, hedef yaza kadar 2 bin 500 vatandaşımıza iş ve aş vermek. 'Ben çalışmak istiyorum' diyen vatandaşımız olduğu takdirde biz onlara hizmet vermeye devam edeceğiz. Memleketimize Pertek’imize" diyerek sözlerini tamamladı.

Sonel’in konuşmasının ardından atölyenin açılışı gerçekleştirildi

Açılışa, Vali Sonel'in yanı sıra Pertek Kaymakamı Arif Gül, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Yatırımcı Cemal Karaaslan, kurum amirleri, tekstil atölyesinin çalışanları ile vatandaşlar katıldı. 

Fatma Çıray
 

 

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