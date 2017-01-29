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Eski Panama lideri Noriega'ya 3 aylık ev hapsi

Panama’nın eski lideri Manuel Noriega, geçireceği beyin ameliyatı nedeniyle 3 aylığına hapishaneden çıkarıldı. 15 Şubat’ta beyin ameliyatı olacak Noriega’ın 28 Nisan’a kadar ev hapsinde tutulacağı belirtildi.

Eski Panama lideri Noriegaya 3 aylık ev hapsi

29 Ocak 2017 11:11

1983-1989 yılları arasında Panama’yı yöneten Manuel Noriega’nın beyin ameliyatı için hapishaneden çıkarılmasına izin verildi. Noriega’ın avukatı Ezra Angel tarafından yapılan açıklamada, beyin tümörü nedeniyle ameliyat masasına yatacak olan Panamalı devrik liderin polis gözetiminde 3 aylığına hapishaneden çıkarıldığını duyurdu. Noriega’ın 15 Şubat’ta beyin ameliyatı olması bekleniyor. Angel, yetkililerin 82 yaşındaki Noriega’ın 28 Nisan’a kadar ev hapsinde tutulacağını garanti ettiklerini ifade etti.
1983-1989 yılları arasında Panamayı yöneten Noriega, 1989 yılında ülkesini işgal eden ABD askerlerine teslim olmuştu. Uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymesi sonucu ABD’de 17 yıl hapis yatan Manuel Noriega, 2010 yılında kara para aklamaktan suçlu bulunduğu Fransa’ya iade edilmişti. Daha sonra Fransa’da mahkemenin Noriega’nın Panama’nın iade talebine onay vermesinin ardından Noriega ülkesine iade edilmişti. 


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