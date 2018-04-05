Eski Rus ajanı Skripal’in kızı polise konuştu

Rusya tarafından zehirlendiği ileri sürülen eski Rus ajanı Sergey Skripal’in kızı Yulia Skripal olayla ilgili Londra polisine konuştu. Yulia Skripal, bir haftadan fazla bir süre önce komadan uyandığını ve her gün kendisini daha iyi hissettiğini söyledi. Londra polisi tarafından yayınlanan açıklamada, Yulia kendisine çok iyi bakıldığını belirterek ve bundan dolayı teşekkür etti. Yulia ayrıca, hastane çalışanlarına ve babasıyla birlikte olay anında onları kurtarmaya gelen Salisburi sakinlerine teşekkür etti.

Öte yandan, Rusya Devlet Televizyonu, bugün Yulia Skripal’e ait olduğunu ileri sürdüğü ses kaydı yayınlamıştı. Ses kaydına göre, Yulia kuzenine babası ile iyi olduklarını ifade etti.

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal 4 Mart’ta İngiltere’nin Salisburi kentinde sinir gazı ile zehirlenmişti. Skripal ve kızı Yulia bir bankta bilinçlerini yitirmiş şekilde bulunmuştu. İngiltere, olayın arkasında Rusya’nın olduğunu ileri sürmesiyle ve olay uluslararası toplumda diplomatik krizi yol açtı. Birçok AB ülkesi ve ABD, ülkelerindeki Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.

Şehriyar İmanbeyli